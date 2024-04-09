شاهد.. جدة لـ12 طفلا تحطم الرقم القياسي العالمي لأطول تمرين بلانك

استطاعت جدة كندية تبلغ الـ58 عاما تحقيق رقم قياسي في موسوعة "غينيس" لأطول وقت في تمرين "البلانك" لفئة النساء.

دونا جين وايلد وهي أم لخمسة أطفال وجدة لـ12 طفلا من ألبرتا الكندية، تمكنت من إضافة رقم قياسي عالمي إلى سيرتها الذاتية.

إذ احتفظت الكندية والتي كانت تعم ذات يوم نائبة مدير مدرسة ثانوية قبل تقاعدها، بوضعية "اللوح الخشبي" "تمرين البلانك"، لمدة تزيد قليلا عن 4 ساعات و30 دقيقة(04,30,11)، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهو ما يزيد 10 دقائق عن الرقم القياسي السابق.

Impossible is nothing. DonnaJean Wilde (grandmother of 12 children) holds the longest female plank at over four and a half hours. pic.twitter.com/h3Kr7s0QJk — Vala Afshar (@ValaAfshar) April 7, 2024

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للحصول على الرقم القياسي العالمي، كان على وايلد أن تبقي ذراعيها وأصابع قدميها على الأرض طوال الوقت مع إبقاء باقي جسدها مستقيما ومرتفعا عن الأرض.

وقالت وايلد لموسوعة غينيس للأرقام القياسية إنها عادة ما تمارس رياضة تمرين البلانك لمدة تصل إلى ثلاث ساعات كل يوم، لكنها في الواقع رفعت نظامها الرياضي قبل اليوم القياسي إلى ست ساعات، مقسمة على فترتين مدة كل منهما ثلاث ساعات.

وذكرت الجدة أنها بدأت ممارسة تمرين البلانك منذ 12 عاما عندما كسرت معصمها ولم تتمكن من الجري أو رفع الأثقال أثناء ارتداء الجبيرة، لتلجأ إلى تمرين البلانك كبديل.

وكشف راندي وايلد، زوج الجدة الرياضية، إن زوجته منذ 40 عاما تعاني من ألم مزمن في يديها وذراعيها، لكن ذلك لم يمنعها من الحصول على الجائزة.

وقال لموسوعة غينيس للأرقام القياسية: "إن الألم المزمن والخدر الذي تتعامل معه كل يوم ساعدها على أن تكون قادرة على التغلب على الألم".

يذكر أن الرقم القياسي العالمي الحالي في تمرين البلانك للرجال يبلغ ما يزيد قليلا عن 9 ساعات و38 دقيقة، وقد تم تحقيقه في عام 2023 على يد رجل من جمهورية التشيك.

المصدر: RT