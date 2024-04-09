بالفيديو.. رجل يحطم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من تمرينات القرفصاء خلال 24 ساعة

حطم الأمريكي توني بيراينو من ولاية إلينوي، الأسبوع الماضي، الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من تمرينات القرفصاء خلال 24 ساعة.

ونفذ بيراينو أكثر من 26 ألف تمرين قرفصاء (26100) خلال 24 ساعة، محطما الرقم القياسي السابق الذي سجله جو ريفيردز في عام 2020.

وأخذ صاحب الرقم القياسي الجديد استراحة لمدة 30 ثانية كل 22 تمرين قرفصاء لتناول بعض الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات ومشروبات الطاقة للوصول إلى هدفه.

This is Tony Piraino, and he’s been squatting for the last 12 HOURS! And get this, he still has 12 to go!!



He’s raising money and awareness for the Marion Co. Horizon Center in Decatur and Mt. Zion.



I talked to him today…and you’ll hear from him tonight at 6! @WCIA3 🏋️ pic.twitter.com/mrX7t5lwd1 — Amanda Brennan (@amandabrennantv) April 4, 2024

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وعلى الرغم من إخبار الصحفيين أنه كان يشعر بالتعب في منتصف المحاولة، إلا أنه تمكن من تجاوز توقعاته.

ولا يزال يتعين على بيراينو التحقق من رقمه القياسي من خلال موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لكن الرياضي من إلينوي واثق من قدرته ويعتبر ذلك مسألة وقت فقط.

وقال توني إنه استوحى تسجيل هذا الرقم القياسي من الرياضي ديفيد هوجينسك، الذي أجرى 4030 تمرين سحب خلال 17 ساعة و45 دقيقة في أبريل 2013.

المصدر: RT