رصد جسم مجهول في سماء الشرق الأقصى الروسي (فيديو)

قام سكان الشرق الأقصى الروسي بتصوير جسم غريب ومضيء يطير في السماء.

وأبلغ سكان إقليم خاباروفسك الروسي عن ظهور جسم طائر مجهول الهوية في السماء. وبحسب شهود العيان، فإن كرة مضيئة لوحظت بعد الساعة الـ19:00 بالتوقيت المحلي في سماء مدن خاباروفسك وكومسومولسك على نهر آمور وسفوبودني.

وحسب مقاطع الفيديو، كان الجسم في البداية يشبه المذنب مع ذيله الطويل "الناري" الممتد خلف الجزء الأمامي اللامع. وبعد مرور بعض الوقت، بدأ الجسم المجهول في التشتت إلى أجزاء صغيرة.

وكثرت الفرضيات التي تفسر هذا الحدث. ويرجح البعض بشكل معقول أن هذا قد يكون تحليق صاروخ، تخلص من أجزائه المستعملة أو تحطم وتفكك في الغلاف الجوي. ومع ذلك، لم ترد معلومات عن وقوع حوادث أثناء إطلاق الصواريخ الفضائية في الساعات القليلة الماضية.

والفرضية الأخرى هي نيزك. مع ذلك قال الموقع dvnovosti.ru المحلي أن سكان مدينة كومسومولسك نشروا في اللحظات نفسها مقطع فيديو لإقلاع جسم مماثل في مدينتهم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا