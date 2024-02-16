"أنت سبب ابتسامتي".. ضابط شرطة يستدرج تاجرة مخدرات بهدية عيد الحب (فيديو)

استدرج ضابط بالشرطة في بيرو تاجرة مخدرات بهدية مزيفة في عيد الحب، حيث ارتدى زي دب ضخم ووقف أمام منزلها وبيده علبة شوكولاته، لتخرج له ويتم القبض عليها.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية البيروفية خوسيه هونوريو مازحا: "هل يمكنك أن تتخيل دمية دب تقبض على تاجر مخدرات؟ وفي يوم الحب؟".

A police officer in Peru went on #valentineday to an apartment where a drug dealer lived and assumed the identity of a lover with him and a heart-shaped balloon with the words "You are the reason for my smile" written on it. He asked her to come down, and she happily went down.… pic.twitter.com/iLoV1QCD2M — THE GLOBAL NEWS. (@THE_GLOBE_N) February 15, 2024

ويظهر مقطع فيديو الشرطي وهو يجثو على ركبة واحدة أمام منزل التاجرة، ويحمل لافتة مكتوب عليها بالإسبانية "أنت سبب ابتسامتي"، وحلوى وبالون على شكل قلب.

لتخرج المشتبه بها المخدوعة إلى شرفة منزلها، قبل أن يتحول الفيديو إلى مشهد آخر، ويظهر الضابط بدون قناع الدب وهو يضع الأصفاد في يديها.

وهرع ضباط آخرون من مكافحة المخدرات بملابس مدنية من "السرب الأخضر" النخبة في مدينة ليما، عاصمة البلاد، للمساعدة في الاعتقال.

ويظهر الفيديو اعتقال امرأتين على الأقل من المشتبه بهم ووضعهما في الجزء الخلفي من سيارة شرطة لا تحمل أية رقومات.

وهذه ليس الحادثة الأولى من نوعها، ففي ديسمبر الماضي تنكر أحد ضباط الوحدة السريين في زي سانتا كلوز قبل مداهمة وكر مخدرات، مما أدى إلى تشتيت الانتباه، واقتحم ضباط آخرون المكان واعتقلوا المشتبه بهم.

المصدر: "fox13news"