راعي أغنام "قناص" يسقط طائرة "درون" بحجر ويثير تفاعلا (فيديوهات)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "طريف" يظهر راعي أغنام وهو يقوم بإسقاط طائرة "درون" خاصة بالتصوير بحجر بعد خوفه منها أثناء رعيه الأغنام.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث أظهر الرجل وهو يسير بمفرده في الصحراء وشعر ببعض الخوف عندما لاحظ أن الطائرة تلاحقه وتقترب منه.

وعقب لحظات، التقط حجرا من الأرض ثم وجهه نحو الطائرة فأسقطها مباشرة.

فيما ظهر في مقطع آخر وثقه صاحب الطائرة وهو يتحدث معه بطرافة ويعتذر له.

وتفاعل رواد مواقع التواصل على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "عز الله هذا القناص"، وأضاف آخر: "أعجبني روح ورحابة صدر صاحب الطائرة ما شاء الله .. الله يعوضك خير على حسن خلقك مع الراعي".

هنا يعتذر من الراعي pic.twitter.com/sZoXgwfQrL — محمد الفيصل (@Mooh32a) January 5, 2024

المصدر: RT