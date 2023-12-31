تنين غير عادي يظهر في قرية سيبيرية

متابعة لتقليد عائلي، صنع إنوكينتي بوبوسوف من قرية والبا بجمهورية ياكوتيا في سيبيريا الروسية، تمثالا على هيئة تنين، رمز هذا العام حسب التقويم الصيني، من روث البقر.

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أفاد بذلك لوسائل إعلام شقيقه النحات ميخائيل بوبوسوف الذي صنع على مدار 12 عاما تماثيل جميع الحيونات التي ترمز لأعوام التقويم الصيني، من روث البقر.

وقد ساعده في ذلك شقيقاه إيفان وإينوكينتي، ومن آخر إبداعاتهم تمثال عملاق على هيئة أرنب قادر على قرع الطبول، صنعوه بمناسبة قدوم عيد رأس السنة الماضي (عام الأرنب وفق التقويم الصيني).

وأضاف ميخائيل، أنه رفض صنع منحوتة جديدة هذا العام لأسباب صحية، وكذلك لأنه قد صنع تماثيل كل الحيوانات رموز الأعوام في السنوات السابقة. ولما سمع إنوكينتي عن ذلك، قرر تولى المهمة بنفسه، فأنتج تمثالا للتنين، له استخدام عملي أيضا، حيث يستخدمه أهل القرية كحاوية قمامة.

المصدر: وسائل إعلام روسية