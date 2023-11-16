الإعلان عن الفائزة بمسابقة "جمال روسيا" الوطنية لهذا العام (صور+فيديو)

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة "جمال روسيا" الوطنية عن الفائزة بالمسابقة لهذا العام، ضمن حفل فني مميز.

أقيمت الدورة الـ28 للمسابقة هذا العام في سوتشي وشاركت فيها 52 متنافسة من مختلف المدن والمناطق الروسية، وحصدت المركز الأول فيها الحسناء يكاتيرينا رومانوفا.

ولدت رومانوفا في مدينة نوفوكوزنتسك الروسية وانتقلت إلى بطرسبورغ، وبعد حصولها على شهادة في علوم الإخراج المسرحي بدأت العمل في مجال التمثيل.

وحول مشاركتها في هذا الحدث قالت رومانوفا:"هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في مسابقات الجمال، راسلني المنظمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطلبوا مني المشاركة، كان لدي إحساس بالفوز، وحصلت على الدعم المعنوي من عائلتي".

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المصدر: وكالات روسية