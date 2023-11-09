الشركة التايلاندية المالكة لمسابقة ملكة جمال الكون تعلن إفلاسها

أعلنت الشركة التايلاندية المالكة للعلامة التجارية لمسابقة ملكة جمال الكون، يوم الخميس 9 نوفمبر، أنها تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها في محاولة لحل "مشكلة السيولة".

وأبلغت مجموعة "جي كي إن العالمية" (JKN Global Group) بورصة تايلاند (SET) بهذا الإعلان بعد شهرين من فوات الموعد النهائي لسداد سندات تبلغ قيمتها نحو 12 مليون دولار.

JKN Global Group Plc (JKN), which acquired the Miss Universe Organisation (MUO) last year, filed for bankruptcy on Wednesday due to a liquidity crunch. https://t.co/jDKSqcj6b5 — The Nation Thailand (@Thenationth) November 9, 2023

واشترت الشركة، المملوكة لآن تاكراتوتاتيب (تعرف أيضا باسم تكافونغ تاكراتوتاتيب)، وهي سيدة أعمال تايلندية متحولة جنسيا، المسابقة المملوكة سابقا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في عام 2022 مقابل 20 مليون دولار.

وقال بيان مجموعة "جي كي إن العالمية" إن مجلس الإدارة وافق يوم الثلاثاء على تقديم خطة لإعادة تأهيل الأعمال إلى محكمة الإفلاس في المملكة.

JKN Global Group, the owner of the Miss Universe Organization, filed for business rehabilitation with the Central Bankruptcy Court.



The company's board of directors approved the resolution on November 7, and the petition was filed on November 8.



The group missed a payment of… pic.twitter.com/amPdgON6Kv — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) November 9, 2023

وأضاف البيان: "إن تقديم طلب إعادة التأهيل سيحل بشكل فعال مشكلة السيولة لدى الشركة بموجب الآلية القانونية ويوفر حماية عادلة لجميع أصحاب المصلحة".

وأشار البيان إلى أن العمليات ستستمر بموجب الخطة.

وانخفض سعر سهم "جي كي إن العالمية" بنسبة 80% تقريبا على مدار الـ 12 شهرا الماضية، ليصل إلى 0.77 بات تايلاندي (0.022 دولارا أمريكيا) يوم الخميس.

المصدر: وكالة فرانس برس