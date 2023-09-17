مصممة أزياء تثير غضب السعوديين والمسلمين بتصميم "يسيء" لعلم المملكة

أثارت مصممة الأزياء النيجيرية الأصل الشهيرة موالولا أوجونليسي، المعروفة بـ"Mowalola"، غضبا واسعا بين المسلمين بشكل عام والسعوديين بشكل خاص، إثر تصميم جديد لها اعتبر مسيئا" للإسلام.

وقد انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير صور ومقطع فيديو للتصميم، (نعتذر عن نشره للإساءة التي يحملها)، حيث قامت موالولا بتصميم تنورة قصيرة جدا "ميني جيب"، تحمل علم السعودية الذي يحتوي على الشهادتين، فيما ظهرت عارضة الأزياء الشقراء وهي ترتدي التنورة مع "تيشرت" حمراء واسعة.

وأعرب النشطاء في منصة "إكس" عن غضبهم مستخدمين "هاشتاغ: "مصممة تسيء لعلم السعودية"، و"مصممة تسيء للدين"، حيث طالبوا بمحاسبة المصممة ومقاطعتها ومقاطعة الشركات المتعاملة معها، كما علق أحدهم قائلا: "إطلالة غير لائقة من مجموعة "Mowalola" لربيع وصيف 2024 للملابس الجاهزة للإرتداء والتي استخدمت فيها بشكل سيء علم السعودية الذي يحوي على شهادة الإسلام "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، فهذه الإطلالة ما في مبررات ولا أعذار لها لإنه الجهل وعدم البحث هو الذنب، وأي عذر راح يكون أقبح منه!!"

من جهتها، نشرت "موالولا" على حسابها في "إكس" اعتذارا قالت فيه : "كان أحد مصادر إلهامي الرئيسية في SS24 هو استخدام الأعلام الوطنية لمختلف البلدان. وبعد العرض وجدت أن أحد هذه الأعلام – المملكة العربية السعودية – يحمل كلمات مقدسة، وقد تسبب استخدامه في إساءة كبيرة. الآن بعد أن تعلمت هذا الموضوع، أعتذر بشدة".

وأضافت: "سأحرض على إزالة التصميم من المجموعة، وأنا نادمة بشدة على أي أذى أو إساءة قد أكون سببتها.. أشكركم على تحميلي المسؤولية، وأقدر تفهمكم وأنا أتعلم من هذه التجربة.

for this. I'll ensure this design is removed from the collection. I deeply regret any hurt or offense my oversight may have caused. Thank you for holding me accountable, and I appreciate your understanding as I learn from this experience. — Mowalola (@MOWALOLA_) September 16, 2023

المصدر: RT