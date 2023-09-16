السعودية.. آل الشيخ يعلن موعد افتتاح موسم الرياض الذي يشهد حدثا هو الأول من نوعه في العالم (فيديو)

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن موعد افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة وأهم الرياضات التي يشهدها الافتتاح.

وفي مقطع فيديو ترويجي ظهر فيه ونشره على حسابه في منصة "إكس"، قال المستشار تركي آل الشيخ: "يوم 28 أكتوبر سيتم افتتاح موسم الرياض الذي يقيمه أفضل منظمي الاحتفالات حول العالم بمشاركة أشهر النجوم".

وأضاف آل الشيخ: "وسيصاحبه إقامة أكبر حدث هو الأول من نوعه في العالم - "نزال حزام موسم الرياض"، والذي سيكون أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل، وسيشاهد في جميع أنحاء العالم على الهواء مباشرة".

وتابع: "موسم الرياض في نسخته الرابعة يستهدف خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة وتمكين ما يقارب من 2000 شركة محلية ودولية، على مساحة أكثر من 7 مليون متر مربع من التجارب الترفيهية حول العالم".

في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبدعم وتخطيط قائدنا الملهم عراب رؤيتنا سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة وتجارب ترفيهية عالمية 🔥🇸🇦❤️🙏🏻#RiyadhSeason#BigTime



pic.twitter.com/jX67Ekyx5R — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 16, 2023

المصدر: RT