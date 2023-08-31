تركي آل الشيخ يتحدث على منصة "X" عن سنين الأمير محمد بن سلمان "الضوئية"

هنأ رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة عيد ميلاده الـ38.

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وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب تركي آل الشيخ: "أحلامنا وأمنياتنا أصبحت واقع بفضل من الله ثم وجودك عراب للرؤية وعضيد لمولاي الملك حفظه الله".

وأضاف آل الشيخ: "38 سنة، ولكن الانجازات سنين ضوئية..سيذكر التاريخ المنطقة والعالم قبل وبعد الأمير محمد بن سلمان.. سعيد بأن أولادي وأحفادي والأجيال القادمة سيعيشون إنجازات وحياة لا مثيل لها إن شاء الله".

احلامنا وامنياتنا اصبحت واقع بفضل من الله ثم وجودك عراب للرؤية وعضيد لمولاي الملك حفظه الله... ٣٨ سنة ولكن الانجازات سنين ضوئية... سيذكر التاريخ المنطقة والعالم قبل وبعد الامير محمد بن سلمان... سعيد بأن اولادي واحفادي والاجيال القادمة سيعيشون انجازات وحياة لا مثيل لها ان… pic.twitter.com/YHDrTKNLWT — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 31, 2023

ويحتفي السعوديون في يوم 31 أغسطس من كل عام، بذكرى ميلاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: RT