ضجة في السعودية بسبب "ليلة الدموع".. وآل الشيخ يدعو "ملوك العكننة" للقضاء على الجمهور! (فيديو)
أثار حفل "ليلة الدموع" الذي أحيته نخبة من الفنانين العرب على مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة السعودية، ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وشهد الحفل الذي أقيم ليل الخميس، مشاركة 7 نجوم مصريين هم: طارق الشيخ، ومسلم، وحمادة هلال، وتامر عاشور، وأحمد سعد، وهيثم شاكر، وأحمد كمال، إلى جانب الفنان اللبناني آدم، بقيادة المايسترو هاني فرحات.
ولم يخل الحفل من المفاجآت، حيث شهد ظهورا خاصا للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور كثيرا.
وتعود فكرة الحفل الفريدة من نوعها إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الذي أراد تقديم تجربة فنية جديدة للجمهور السعودي.
حيث أعلن آل الشيخ عن فكرته عبر صفحته على "فيسبوك"، ونشر صورا لأشهر المطربين العرب المعروفين بأداء الأغنيات الحزينة، معلقا: "ملوك العكننة لا أوصيكم عاوزكم تقضوا على الجمهور".
وبحسب المنظمين فقد نفذت جميع تذاكر الحفل خلال وقت قياسي فور الإعلان عنها.
مش متخيل حتى الآن أن في ناس ممكن تحضر حفلة اسمها #ليلة_الدموع .. يعني ادفع فلوس عشان يتنكد عليا! 😂— ehabsabersoliman (@ehabsabersliman) August 24, 2023
وضج موقع "X" بالمنشورات منذ الإعلان عن الحفل، وغلب على تعليقات طابع الطرافة، فاعتبر البعض أنهم لا يتخيلون أنفسهم وهم يصرفون الأموال على حفلة "للتنكيد على أنفسهم".
يامساء النكد والغم والكآبه عليا وعليكم— 👑🇸🇦أسرار باروم (@asrar_baroom) August 24, 2023
بحبكم يانكديين وجيه أبكي معاكم
عاوزه الكحل اللي في عيني يتلخبط...😉😂😂#ليلة_الدموع@TamerAshour@AhmedSaadoffic@haythamshaker10pic.twitter.com/CdWlluaEQz
ورأى نشطاء أن فكرة الحفل مبتكرة وغريبة بالفعل وأنه قد يكون هناك أشخاص كثر بحاجة لمثل هذا الحفل". ووصف البعض الليلة بأنها بمثابة "جلسة نفسية مجانية" لكل من يعاني من مشاكل في الحب.
المقطع الاكثر تداولًا من حفل ليلة الدموع ❤️ pic.twitter.com/xUZhW88Cx6— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 25, 2023
🥹— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) August 24, 2023
مش قادر اقبل فكرة ان هعيش
سنين وانا مش معاك 💔
..
الفنان هيثم شاكر في ليلة الدموع 😭
..@haythamshaker10
..#بنش_مارك#هيئة_الترفيه#تقويم_جدة#ليلة_الدموعpic.twitter.com/AKMgkPe8vL
على بالي🤍#شيرين_في_ليلة_الدموعpic.twitter.com/NHlhZbGux4— 𝗦𝗵𝗲𝗿𝗶𝗻𝗲 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗮 (@SherineMedia) August 24, 2023
في ليلة الدموع.. تامر عاشور يبكي الجمهور بأغنية "قولوله سماح"pic.twitter.com/9QoJVUwc8L— Simple Music (@simplemusic721) August 25, 2023
في #ليلة_الدموع ...شيرين عبد الوهاب مفاجأة الحفل، وعلى ادائها الجمهور يذرف الدموع 😢#شيرين_عبد_الوهاب@Turki_alalshikh@GEA_SA@sherinepic.twitter.com/a4EbjsLLSN— ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) August 24, 2023
ساعات 🤍🤍#حماده_هلال#ليلة_الدموعpic.twitter.com/g5BubWCu4S— Faisal. (@flvt7) August 25, 2023
المصدر: RT