ضجة في السعودية بسبب "ليلة الدموع".. وآل الشيخ يدعو "ملوك العكننة" للقضاء على الجمهور! (فيديو)

أثار حفل "ليلة الدموع" الذي أحيته نخبة من الفنانين العرب على مسرح "بنش مارك" في مدينة جدة السعودية، ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي.

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وشهد الحفل الذي أقيم ليل الخميس، مشاركة 7 نجوم مصريين هم: طارق الشيخ، ومسلم، وحمادة هلال، وتامر عاشور، وأحمد سعد، وهيثم شاكر، وأحمد كمال، إلى جانب الفنان اللبناني آدم، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

ولم يخل الحفل من المفاجآت، حيث شهد ظهورا خاصا للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الأمر الذي أثار إعجاب الجمهور كثيرا.

وتعود فكرة الحفل الفريدة من نوعها إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الذي أراد تقديم تجربة فنية جديدة للجمهور السعودي.

حيث أعلن آل الشيخ عن فكرته عبر صفحته على "فيسبوك"، ونشر صورا لأشهر المطربين العرب المعروفين بأداء الأغنيات الحزينة، معلقا: "ملوك العكننة لا أوصيكم عاوزكم تقضوا على الجمهور".

وبحسب المنظمين فقد نفذت جميع تذاكر الحفل خلال وقت قياسي فور الإعلان عنها.

مش متخيل حتى الآن أن في ناس ممكن تحضر حفلة اسمها #ليلة_الدموع .. يعني ادفع فلوس عشان يتنكد عليا! 😂 — ehabsabersoliman (@ehabsabersliman) August 24, 2023

وضج موقع "X" بالمنشورات منذ الإعلان عن الحفل، وغلب على تعليقات طابع الطرافة، فاعتبر البعض أنهم لا يتخيلون أنفسهم وهم يصرفون الأموال على حفلة "للتنكيد على أنفسهم".

يامساء النكد والغم والكآبه عليا وعليكم

بحبكم يانكديين وجيه أبكي معاكم

عاوزه الكحل اللي في عيني يتلخبط...😉😂😂#ليلة_الدموع@TamerAshour@AhmedSaadoffic@haythamshaker10pic.twitter.com/CdWlluaEQz — 👑🇸🇦أسرار باروم (@asrar_baroom) August 24, 2023

ورأى نشطاء أن فكرة الحفل مبتكرة وغريبة بالفعل وأنه قد يكون هناك أشخاص كثر بحاجة لمثل هذا الحفل". ووصف البعض الليلة بأنها بمثابة "جلسة نفسية مجانية" لكل من يعاني من مشاكل في الحب.

المقطع الاكثر تداولًا من حفل ليلة الدموع ❤️ pic.twitter.com/xUZhW88Cx6 — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 25, 2023

في ليلة الدموع.. تامر عاشور يبكي الجمهور بأغنية "قولوله سماح"pic.twitter.com/9QoJVUwc8L — Simple Music (@simplemusic721) August 25, 2023

المصدر: RT