مصر.. الفنان محمد الحلو يعلق على استبداله كلمات أغنيته إلى "عمار يا سعودية"

علق الفنان المصري الشهير محمد الحلو على استبداله كلمات أغنيته من "وعمار يا إسكندرية" إلى "وعمار يا سعودية"، عقب إثارته جدلا كبيرا.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، أوضح محمد الحلو قائلا: "الناس اتهمتني إني غيرت عمار يا اسكندرية بـ"عمار يا سعودية"، وهذا جزء مقتطع من الحقيقة، لكن في بداية الحفل غنيت عمار يا اسكندرية، ورددها الكورال".

وبين الحلو أنه استقبل بحفاوة وكرم بالغين من الجمهور السعودي، اضطر معهما إلى رد هذه الحفاوة، فقال "عمار يا سعودية" من باب المجاملة والترحيب والشكر على حسن الاستقبال، في الحفل الغنائي الذي أحياه ضمن فعاليات كاسيت 90 بمدينة جدة السعودية.

وأردف: "صدرت من قلبي كرد فعل سريع دون التخطيط المسبق، أو تغيير للأغنية الأصلية"، متابعا: "جمهور السوشيال ميديا هاجمني بدون معرفة الحقيقة الكاملة، وظلمت جدا منهم".

وأوضح الفنان المصؤري أن سبب اختفائه الفترة الماضية كان بسبب مرضه، ومشكلة في قدمه منعته من الظهور، إلا أن حالته الصحية تتحسن، وأنه خلال الفترة المقبلة سيسعى للعودة للساحة الفنية.

المصدر: "القاهرة 24"