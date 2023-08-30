العاهل السعودي وولي عهده يهنئان الرئيس التركي بعيد النصر

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى عيد النصر، الموافق 30 أغسطس من كل عام.

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جاء ذلك في برقيتي تهنئة أرسلاهما بشكل منفصل إلى الرئيس التركي، بحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وتضمنت الرسالتان تهنئة لأردوغان وتركيا، شعبا وحكومة، مع التمني بمزيد من التقدم والازدهار.

وتحيي أنقرة اليوم الذكرى السنوية الـ101 للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية في 30 أغسطس 1922، الذي يعد عيدا وطنيا في تركيا وجمهورية قبرص التركية.

المصدر: واس