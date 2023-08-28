تركيا والسعودية تعززان علاقتهما الاقتصادية باتفاقية جديدة

وقعت تركيا والسعودية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تمهد الطريق للتعاون بين البلدين في مجال التعدين، ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح به وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب ارسلان بيرقدار، اليوم، حيث أشار في مقابلة مع قناة TRT Haber، إلى أنه استضاف الوزير السعودي في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، وتباحث معه حول الاستثمارات المتبادلة.

كذلك لفت إلى أنه خلال اللقاء تم توقيع الاتفاقية، التي تشمل التعاون بشأن المعادن الحيوية اللازمة في مجالات مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.

ولفت إلى اهتمام المملكة العربية السعودية بالهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والألواح الشمسية على وجه الخصوص.

وذكر بيرقدار أن اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود والنفط في منطقة غابار بولاية شرناق، له أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا للتخلص من الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة.

وفي وقت سابق، وقعت تركيا والسعودية اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات، وجاء ذلك على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة.

المصدر: واس + الأناضول