أبرزها الدفاع والاستثمار والطاقة.. تركيا والسعودية توقعان عددا من الاتفاقيات المشتركة

وقعت تركيا والسعودية، مساء الاثنين، اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.

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جاء ذلك عقب المحادثات بين وفدي البلدين برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة جدة.

وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:

أولا: مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة تركيا في مجال الطاقة.

ثانيا: الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير.

ثالثا: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر.

رابعا: مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي.

خامسا: اتفاقية تعاون بين وزارة الدفاع السعودية وشركة بايكار التركية (التوقيع على عقدين مع الشركة التركية).

وكان أردوغان وبن سلمان عقدا جلسة مباحثات عامة حضرها وفد البلدين من الوزراء والمسؤولين المعنيين، كما عقدا لقاء ثنائيا بعيدا عن عدسات الكاميرات.

ووصل الرئيس التركي الاثنين برفقة زوجته ونجله ووفد مرافق إلى مدينة جدة في مستهل جولة خليجية تشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات.





المصدر: واس+ الأناضول