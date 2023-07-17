ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس التركي في قصر السلام بجدة (صور + فيديو)
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث جرت مراسم استقبال رسمية له.
#صور_واسpic.twitter.com/Fe4YEMyJr5— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 17, 2023
#صور_واسpic.twitter.com/SXPDnDVdjI— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 17, 2023
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل في قصر السلام بجدة فخامة رئيس جمهورية تركيا ويقيم مراسم استقبال رسمية لفخامته.#الرئيس_التركي_في_المملكة#واسpic.twitter.com/x8rEbK1YVu— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 17, 2023
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد وفخامة رئيس جمهورية تركيا يعقدان جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائياً.#الرئيس_التركي_في_المملكة#واسpic.twitter.com/y6PYhLwRwL— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 17, 2023
هذا، وعقد ولي العهد والرئيس التركي جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائيا.
سمو #ولي_العهد وفخامة رئيس جمهورية تركيا يعقدان جلسة مباحثات رسمية ولقاءً ثنائياً.#الرئيس_التركي_في_المملكة#واسpic.twitter.com/Mghsg41Dd3— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 17, 2023
ووصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جدة مساء الاثنين في زيارة رسمية وذلك في مستهل جولة خليجية تشمل قطر والإمارات.
وكان في استقبال أردوغان بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.
المصدر: واس