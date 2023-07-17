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ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس التركي في قصر السلام بجدة (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس التركي في قصر السلام بجدة (صور + فيديو)
RT @spagov
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث جرت مراسم استقبال رسمية له.

هذا، وعقد ولي العهد والرئيس التركي جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائيا.

ووصل الرئيس رجب طيب أردوغان إلى جدة مساء الاثنين في زيارة رسمية وذلك في مستهل جولة خليجية تشمل قطر والإمارات.

وكان في استقبال أردوغان بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

المصدر: واس

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