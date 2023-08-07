شركة سعودية توقع اتفاقية استراتيجية مع تركيا لصناعة مسيّرات "بيرقدار" في المملكة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) توقيع اتفاقية مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية لتوطين صناعة مسيّرات "بيرقدار" ومكوناتها في السعودية.

وقالت الشركة السعودية في بيان على "إكس" (تويتر سابقا): "يسعدنا أن نعلن عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة "بايكار" التركية لتوطين صناعة طائرات Bayraktar Akinci المسيّرة ومكوناتها في السعودية. هذه الاتفاقية ستعزز دورنا في دعم الصناعة الدفاعية الوطنية وتوسيع قدراتنا".

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت سابق بتوقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم بين عدد من الشركات السعودية الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات دفاع تركية، حيث تمت العملية برعاية وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان.

وأضافت الوكالة أنها تأتي استكمالا لعقدي الاستحواذ، اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، حيث تستهدفان رفع جاهزية القوات المسلحة السعودية وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

المصدر: "واس"