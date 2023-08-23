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السعودية.. بيان بشأن فيديو متداول لغسل أسد داخل مغسل سيارات

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السعودية.. بيان بشأن فيديو متداول لغسل أسد داخل مغسل سيارات
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أصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، بيانا بشأن مقطع فيديو متداول يوثق قيام شاب بغسل أسد داخل مغسل سيارات، ما أثار جدلا كبيرا.

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وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في البيان: "إشارة إلى الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شخص بغسيل أسد في إحدى مغاسل السيارات، يوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن الفيديو المتداول قديم وتم تصويره خارج المملكة".

وأضاف البيان: "يدعو المركز المواطنين والمقيمين إلى عدم نشر وتداول هذه المواد لأنها لا تعكس الصورة الإيجابية لارتفاع الوعي البيئي الذي نلمسه من الجميع، وتعاونهم الإيجابي مع المركز في المحافظة على الحياة الفطرية وتعزيز استدامتها".

وقد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام شاب بغسل أسد داخل مغسل سيارات، ما أثار جدلا كبيرا، في حين لم يتم التأكد من تاريخ توثيق الفيديو والمكان الذي صور فيه، بينما حظي بتفاعل كبير بين النشطاء.

المصدر: RT

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