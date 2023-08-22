شاب عربي يغسل أسدا داخل مغسل سيارات ويثير الجدل (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام شاب بغسل أسد داخل مغسل سيارات، ما أثار جدلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر الأسد داخل صندوق خلفي لمركبة، فيما يرش عليه الشاب المياه بواسطة خرطوم.

هذا وسمع في الفيديو صوت الشاب يقول: "أتحدى أحد يسوي اللي سويته".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "الأسد مبسوووط"، وأضاف آخر: "حجمه يخوف"، كما اعتبر أحدهم أن هذا التصرف "بمنتهى الخطورة".

متونس الحين بالشاور بس يقلب مزاجه الله يستر — Kadog _2044 (@Kadog2044) August 22, 2023

في حين لم يتم التأكد من تاريخ توثيق الفيديو والمكان الذي صور فيه، بينما انتشر بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT