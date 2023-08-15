رجل أعمال عربي يصالح الشيف بوراك ووالده إسماعيل بعد خلاف كبير (فيديو)

نشر رجل الأعمال اليمني حامد المقطري، يوم الثلاثاء،مقطع فيديو يوثق لحظات الصلح بين الشيف بوراك ووالده عقب الخلاف الكبير الذي وقع بينهما مؤخرا.

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في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل ظهر راعي الصلح حامد المقطري بصحبة الشيف بوراك ووالده بعد أن شارك الوسيط فيديو عبر ستوري حسابه على إنستغرام يوثق المصالحة.

وقال رجل الأعمال اليمني: "حبيبي بوراك ووالده الغالي.. اليوم أصلحت بين بوراك وأبوه.. أسأل الله لهم التوفيق والنجاح".

ثم أضاف ناصحا بوراك: "بوراك حبيبي، أهم شيء أنت وبابا، في مثل يمني يقول الدم عمرو ما يصير ماء، وأنت وبابا أهم شيء حبيبي، ربي يحفظك".

وأثنى والد بوراك إسماعيل في الفيديو على ما قاله المقطري، وقال: "حامد من الناس الطيبين وصديقنا منذ عشر سنين أو خمس عشرة سنة".

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كما ظهر بوراك الابن سعيدا بالصلح واكتفى بالابتسامة وإلقاء التحية بيده على المتابعين.

جدير بالذكر إلى أن الصلح جاء بعد خلاف كبير تصدر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع، بعد أزمة ثقة بين بوراك ووالده.

ورفع بوراك قضية قانونية ضد والده، اتهمه فيها بالاحتيال عليه سرا وبيع سلسلة مطاعمه الشهيرة، وهو ما رد عليه إسماعيل والده بسلسلة من التصريحات التي كشفت الكثير من الأسرار.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فبراير الماضي بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال، فيما اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، فقرر الأب قطع علاقته بابنه.

المصدر: RT + وسائل إعلام