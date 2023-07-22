ظهر بملامح الحزن والحسرة.. الشيف التركي بوراك يثير تفاعلا بمواقع التواصل (فيديو)

نشر الشيف التركي الشهير، بوراك أوزدمير، مقطع فيديو له في أول ظهور على مواقع التواصل بعد خلافه مع أبيه، حيث بدا عليه الحزن والحسرة ما أثار تفاعلا.

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وشارك الشيف بوراك على حسابه في "إنستغرام"، مقطعا مصورا ظهر فيه وهو يجلس مبللا من ماء نافورة خلفه، حيث تبدو عليه ملامح الحزن والحسرة، فيما علق بالقول: "أتمنى لكم ليلة سعيدة".

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، معربين عن تضامنهم مع الشيف بوراك، حيث عبروا عن حزنهم لما حصل بينه وبين والده مؤخرا.

ورفع الشيف التركي، بوراك أوزدمير، دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال لبيعه حقوق استغلال اسم بوراك إلى رجل أعمال أجنبي.

وقال الشيف التركي الأشهر عبر مقاطع فيديو، إن والده باع حقوق استغلال اسمه إلى رجل الأعمال الذي فتح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.

وستعقد في سبتمبر المقبل جلسة الاستماع في القضية التي رفعها بوراك الذي حذر من استغلال اسمه، وقال: "لا تثق بمن سرق اسمي وصورتي"، كما أكد أنه سيواصل مسيرته في عالم الطهي بمفرده.

وقال بوراك إنه لا يمتلك أي مطعم يحمل اسمه الآن، باستثناء مطعم وحيد في مركز تجاري باسطنبول.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فبراير الماضي، بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال، فيما اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية وقطع علاقته معه.

المصدر: وكالات

المصدر: RT