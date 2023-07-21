الشيف بوراك يقاضي والده (فيديو)

رفع الشيف التركي بوراك أوزدمير دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال لبيعه حقوق استغلال اسم بوراك إلى رجل أعمال أجنبي.

وقال الشيف التركي الأشهر، عبر مقاطع فيديو، إن والده باع حقوق استغلال اسمه إلى رجل الأعمال الذي فتح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.

وستعقد في سبتمبر المقبل جلسة الاستماع في القضية التي رفعها بوراك الذي حذر من استغلال اسمه، وقال "لا تثق بمن سرق اسمي وصورتي"، وأكد على أنه سيواصل مسيرته في عالم الطهي بمفرده.

CZN Burak babasıyla davalık oldu:



"Emek hırsızlarına itibar etmeyin" pic.twitter.com/R2mIJ9IBzi — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) July 19, 2023

وقال إنه لا يمتلك أي مطعم يحمل اسمه الآن باستثناء مطعم وحيد في مركز تجاري بإسطنبول.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فبراير الماضي بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال، فيما اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، فقرر الأب قطع علاقته بابنه.

المصدر: وكالات