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الشيف بوراك يقاضي والده (فيديو)

مجتمع

الشيف بوراك يقاضي والده (فيديو)
الصورة من "انستغرام"
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رفع الشيف التركي بوراك أوزدمير دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال لبيعه حقوق استغلال اسم بوراك إلى رجل أعمال أجنبي.

وقال الشيف التركي الأشهر، عبر مقاطع فيديو، إن والده باع حقوق استغلال اسمه إلى رجل الأعمال الذي فتح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.

وستعقد في سبتمبر المقبل جلسة الاستماع في القضية التي رفعها بوراك الذي حذر من استغلال اسمه، وقال "لا تثق بمن سرق اسمي وصورتي"، وأكد على أنه سيواصل مسيرته في عالم الطهي بمفرده.

وقال إنه لا يمتلك أي مطعم يحمل اسمه الآن باستثناء مطعم وحيد في مركز تجاري بإسطنبول.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فبراير الماضي بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال، فيما اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، فقرر الأب قطع علاقته بابنه.

المصدر: وكالات

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