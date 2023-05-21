أختها ماتت بلدغة عقرب.. السلطات الليبية تكثف جهودها لفك لغز اختفاء طفلة رضيعة على شاطئ سرت (فيديو)

تتواصل جهود الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ والمتطوعين في مدينة سرت الليبية لاقتفاء أثر الطفلة آيات عبد الرحمن، المفقودة على أحد شواطئ المصيف العائلي بالمدينة منذ أكثر من 24 ساعة.

وذكرت مصادر مقربة من أسرة الطفلة أن "آيات البالغة عاما و7 أشهر، كانت تلعب على رمال الشاطئ في نزهة صحبة والديها بالمصيف، قبل أن تختفي على نحو مفاجئ، لتبدأ رحلة البحث عنها".

من جهته، أكد عميد بلدية سرت مختار المعداني أنه "لا أثر للطفلة المفقودة"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أيّ أثر للطفلة المفقودة حتى الآن"، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها منذ فقدانها يوم أمس وحتى الساعة.

وحسب مصادر محلية في سرت، فقد جرى توجيه نداء لكافة الصيادين للتجمع بقواربهم والتنسيق في عمليات البحث بشاطئ سرت، كما جرت عمليات مسح للمنطقة المحاذية للمصيف.

تجدر الإشارة إلى أن موقع "عين ليبيا" كان قد أعلن العثور على جثة تعود للطفلة آيات، على شاطىء البحر قبل أن يقوم بحذفه هذا الخبر، كما يشار إلى أن شقيقة الفتاة المختفية توفيّت بلدغة عقرب.

المصدر: بوابة الوسط