رصد لحظة إطلاق رتيلاء لكيس بيوض في فيديو نادر!

رصدت لقطات نادرة اللحظة التي تطلق فيها أنثى الرتيلاء كيس بيوض يحتوي على أكثر من 1700 نسل "أراني".

ويظهر مقطع فيديو جديد العملية المذهلة التي تبدأ بإفراز الأم للبيوض داخل كيس من الحرير يحتضن العناكب.

Tarantula releases an oozing egg sac that contains more than 1,700 spiderlings in rare video https://t.co/YWNDiBTcMy — Daily Mail Online (@MailOnline) March 14, 2023

ثم تبدأ الأنثى في العمل وهي تغطي البيوض في طبقات من الحزام حتى تشكل كرة من الشبكة، تحرسها بشدة خلال الشهرين المقبلين.

إقرأ المزيد

وستخرج العناكب الصغيرة بعد ذلك من كيس البيوض، وتنتج خيوطا حريرية تلتقطها الرياح وتنقلها لاستعمار الموائل بعيدا عن مكان ولادتها.

ويُظهر الفيديو أن الرتيلاء البالغة قد غطت المنطقة بالحرير استعدادا لإطلاق كيس البيوض.

وبمجرد وضع الكيس، تقوم الأنثى بلفه في حزام لحمايته من الحيوانات المفترسة - لأن هذه البيوض وجبة لذيذة للمئويات والعقارب والحشرات الأخرى.

وتضع بعض الذباب والدبابير أيضا البيوض في أكياس بيض العنكبوت، لذلك يمكن لليرقات أن تتغذى على البيوض بمجرد أن تفقس.

وتعرف الرتيلاء بأنها عناكب كثيفة الشعر وتوجد بشكل عام في الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الاستوائية.

وينتمي أكبر أنواع الرتيلاء في أمريكا الجنوبية إلى جنس Theraphosa.

ويبلغ طول هذه المخلوقات ثلاث بوصات تقريبا وقد عُرف عنها حتى أنها تلتقط كفريسة الطيور الصغيرة.

وتتميز أنثى الرتيلاء بأن لها جسما ممتلئا أكثر من الذكر وهي مغطاة بشعر بني فاتح أو أسمر، ويكون الذكر أنحف، ويغطي الشعر الأسود معظم الجسم والشعر المحمر في البطن.

المصدر: ديلي ميل