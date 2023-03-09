ماذا يحدث حقا في "تجربة الموت السريري"؟

يظل ما يحدث لنا بعد الموت لغزا كبيرا، لكن العشرات الذين عادوا من حافة الهاوية شاركونا تجربتهم - وقدموا لمحة عما قد يحدث عندما يأتي ذلك الوقت في النهاية.

البعض لا يتذكر أي شيء، بينما يواجه آخرون لقاءات مع أقارب متوفين أو يصفون إحساسا "بسلام لا يمكن إنكاره".

وعلى موقع المناقشة Reddit، سأل أحد المستخدمين عن تجربة أولئك الذين ماتوا سريريا ثم أعيد إنعاشهم.

وقال أحد الأشخاص، باسم المستخدم igottashare: "توقف قلبي وتقلصت كل عضلة. سارعت ممرضة إلى تكرار عبارة "حافظ على هدوئك". لا أذكر أنني صدمت. بعد ثلاثة أيام استيقظت. لا أتذكر أي شيء بينهما".

وقال مستخدم منفصل، نشر تحت اسم Horsecaulking: "كنت أقوم بإجراء تصوير الأوعية الدموية، مستيقظا على نطاق واسع أشاهد الشاشة وأتحدث إلى الطبيب. بدأت الإنذارات تنطلق وأصيب الجميع بالذعر. أصبح عالمي ناعما وضبابيا وتلاشى كل شيء إلى اللون الأسود. الشيء التالي الذي أتذكره هو فتح عيني وسماع طبيب يقول، "لقد أعدناه". كان حقا شعورا سلميا أكثر من أي شيء آخر".

إقرأ المزيد

وقال شخص ثالث، نشر باسم JumpingBean12، "تمت استضافتي لإجراء عملية استئصال الرحم في حالات الطوارئ وكان عليهم إعطائي 11 وحدة من الدم. في الليلة التي أعقبت الجراحة، كنت أتوقف عن التنفس باستمرار وأخبروا شريكي أنهم يتوقعون أن أصاب بالسكتة القلبية في أي وقت. أتذكر رؤية عمتي المتوفاة جالسة على السرير. نظرت إلي وقالت، "اللعنة، هذا ليس وقتك بعد!".

ونشر أحد المستخدمين باسم Cutielov5 بالتفصيل كيف "مات" من متلازمة الصدمة السامة.

وقال: كان هناك هذا السلام الذي لا يمكن إنكاره. لا يمكن وصفه تقريبا، لا شيء مهم، كان بإمكاني سماع كل شيء، لكن كانت هناك لحظة عرفت فيها أنه يمكنني التخلي عنها، ولن يكون الأمر مؤلما أو مهما، سيكون الأمر سهلا. الشيء التالي الذي أعرفه، لقد عدت. كنت أعلم أنني ذهبت، لكن لم يكن هذا هو الوقت المناسب. لم أعد أخشى الموت اليوم. يسهل الآن قبوله".

وقال الدكتور سام بارنيا، الطبيب المقيم في نيويورك والذي كان يدرس لحظة الوفاة لأكثر من عقدين، إن هذه اللحظات تُعرف باسم "تجارب الموت المسجلة''، حيث كان الناس في الواقع "في حالة موت".

وقال: "الحقيقة أنك تستطيع أن تموت وتموت ثم تعود للحياة من جديد. لذلك، ما يحدث هو أن هؤلاء الناس يمرون بتجربة موت حقيقية. تبدأ بالسفر إلى مكان تعتبره في المنزل، ونحن نسميه المنزل لأنه يعني أنه في مكان ما كنت تعتقد أنك تنتمي إليه. لذا أنت فقط ستعود. في تلك الحالة يعيدون حياتهم ويعيدون تقييم كل شيء. غالبا ما يتم تصويرها بشكل خاطئ لأن حياتك تومض أمامك، لكنها إعادة تقييم عميقة وواعية وهادفة وذات مغزى. إذا كنت تسببت في ألم للناس، فأنت تسترجع آلامهم بالضبط. إذا فعلت شيئا ساعد شخصا ما، فستشعر بهذه الفرحة".

المصدر: ديلي ميل