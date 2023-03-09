كيف يمكن للإشارات القادمة من جسمك أن تجعلك قلقا؟

يتفق معظمنا على أنه عندما نختبر عاطفة ما، غالبا ما يكون هناك تغيير في جسدنا. قد نكون على دراية بنبض قلبنا بسرعة كبيرة عند مشاهدة فيلم مخيف، أو نلاحظ التنفس بقوة بعد جدال كبير.

وتؤثر الحالات العاطفية على فسيولوجيا الجسم، كما يتضح من العملية التي يؤدي من خلالها القلق إلى سرعة في ضربات القلب. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان معدل ضربات القلب المرتفع قد يؤدي في حد ذاته إلى القلق أو الخوف.

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وبالعودة إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر، كان يُفترض أن التغيرات الجسدية في الجسم (مثل تسارع ضربات القلب) ستكون كافية لإثارة تجربة عاطفية. على الرغم من أن هذا كان، على مدار الـ 150 عاما الماضية، محل نقاش ساخن.

وفي دراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature، استخدم الباحثون منظم ضربات القلب غير الجراحي لرفع معدل ضربات قلب الفئران بدقة وقياس السلوك الذي قد يشير إلى القلق. وشمل ذلك مدى استعداد الفئران لاستكشاف أجزاء من المتاهة وكيف بحثت عن الماء.

ووجدوا أن رفع معدلات ضربات القلب لدى الفئران أدى إلى المزيد من السلوك المرتبط بالقلق، ولكن فقط في "البيئات الخطرة". على سبيل المثال، عندما كان هناك خطر التعرض لصدمة خفيفة، أظهرت الفئران ذات معدلات ضربات القلب المرتفعة مزيدا من الحذر في بحثها عن الماء.

وهذه النتائج تتماشى مع "نظرية العاملين" للعاطفة والأدلة من الدراسات البشرية. وتنص هذه النظرية على أنه بينما تلعب التغييرات الجسدية دورا في التجربة العاطفية، فإن السياق مهم أيضا. لم تكن زيادة معدل ضربات قلب الفأر كافية لإحداث القلق.

ومع ذلك، في "بيئة محفوفة بالمخاطر" حيث قد يتوقعون أن يصبحوا قلقين، تؤدي زيادة معدل ضربات القلب إلى إثارة سلوك القلق.

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ويمكننا أن نرى هذا إذا فكرنا في كيفية تفسيرنا للتغييرات في أجسادنا في المواقف المختلفة. لا تسبب الزيادة المفاجئة في معدل ضربات قلبك أثناء الرقص مع الأصدقاء الكثير من القلق. ومع ذلك، عند المشي إلى المنزل بمفردك في الظلام، يمكن تفسير ارتفاع مماثل في معدل ضربات القلب على أنه قلق.

ولفهم هذه التأثيرات بشكل أفضل، قام الباحثون بمسح أدمغة الفئران أثناء التجربة. ووجدوا أن منطقة من الدماغ مرتبطة بإدراك وتفسير الإشارات الجسدية، وهي القشرة الجزيرية الخلفية، متورطة. وعندما قاموا بتثبيط هذه المنطقة من الدماغ ، فإن الزيادة في معدل ضربات القلب لا تؤدي إلى نفس القدر من السلوك القلق.

وفي البشر، ترتبط القشرة الجزيرية (تعرف أيضا باسم الجزيرة والفص الجزيري) بعملية تسمى الحس الداخلي، إدراكنا للإشارات التي تأتي من داخل أجسامنا. ويتضمن ذلك القدرة على الشعور بإشارات مثل معدل ضربات القلب، ومدى جوعنا أو مدى سوء حاجتنا إلى استخدام الحمام.

ووجد الباحثون أن التثبيط البصري الوراثي لهذه المنطقة من الدماغ يخفف من السلوك الشبيه بالقلق الناجم عن سرعة القلب البصرية.

وتكشف هذه النتائج معا أنه يجب النظر إلى خلايا الجسم والدماغ معا لفهم أصول الحالات الوجدانية أو العاطفية.

وإذا فهم الناس أن قلقهم قد يكون ناتجا عن اهتمامهم الشديد بالإشارات الجسدية، أو تفسيرها بطريقة سلبية، فقد يكونون قادرين على فعل شيء حيال ذلك.

لذا، يبدو أن الإشارات الجسدية تلعب دورا، لكن تفسير السياق مهم أيضا. وفي حين أننا لا نعرف حتى الآن كيف ولماذا يختلف الناس في معالجتهم للإشارات الجسدية، فإن استكشاف هذه الاختلافات قد يساعدنا في فهم ومعالجة القلق بشكل أفضل في المستقبل.

المصدر: ميديكال إكسبريس