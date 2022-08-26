إصابة 6 أشخاص بعد اقتحام شاحنة صغيرة باحة مقهى في بروكسل

اقتحمت شاحنة باحة مقهى مزدحم وسط بروكسل ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح، قبل أن يلوذ سائق الشاحنة بالفرار بها، في حادث لم يتضح إن كان متعمدا، أم عرضيا.

وقُبض في وقت لاحق على مشتبه به في مدينة أنتويرب الساحلية الشمالية وسيتم استجوابه.

الناطقة باسم المدعي العام في بروكسل فليميان بيرت، قالت إن التحقيق ما زال جاريا لتوضيح الملابسات الدقيقة للحادث، وأشارت إلى أن دوافع المشتبه به لم تعرف بعد.

وأضافت في تصريحات للصحافيين: "تذكر الأدلة بالهجمات التي ارتكبت في الماضي، لكن في الوقت الحالي ليس من المؤكد بعد أنه هجوم، ومن المحتمل أنه كان مجرد حادث".

وعقب الاصطدام رفعت هيئة "أوكام" البلجيكية المكلفة تحليل التهديد الإرهابي، مستوى التأهب من 2 إلى 3 خلال بضع ساعات في الأماكن التي يرتادها الناس في بروكسل قبل خفضها "بسبب عناصر مطمئنة" في التحقيق الجاري.

المصدر: "أ ف ب"