في مشاهد مهيبة ومذهلة..البرق يلامس برج الساعة في مكة المكرمة (فيديوهات)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق مشاهد مهيبة ومذهلة للبرق وهو يلامس برج الساعة الشاهق في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

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وفي تصريح لصحيفة "سبق" حول توثيقه لأحد مقاطع الفيديو، قال المصور الفوتوغرافي، أحمد الزهراني، إنه "من هواة التصوير الفوتوغرافي وقرر أن يوثق هطول أمطار يوم الجمعة الماضي، بتصوير البرق وهو يضرب بكل عنفوان في أنحاء مكة"، لافتا إلى أنه "ظل واقفا ممسكا بجواله موجها عدسة كاميرا جواله نحو برج الساعة لكي يحظى بلقطات نادرة للبرق وهو يعانق البرج، وينتشر بالسماء مضيئا سماء مكة"، حيث أوضح قائلا: "فعلا وثقت هذه اللقطات..وعدسات الأجهزة الذكية حديثة الإصدار أصبحت احترافية، وهذه اللقطات دليل على حديثي، وقد نشاهد ثورة متقدمة في احترافية عدسات الجوال في السنوات المقبلة".

ومساء الجمعة الماضي، شهدت مكة المكرمة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم الأحياء والقرى المجاورة، صاحبها صواعق رعدية ورياح نشطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو توثق البرق في محيط برج الساعة ويلامسه، بمنظر بديع.

سبحان الخالق العظيم شوفوا كيف اصابت.الصاعقه برج الساعة في مكةhttps://t.co/LwJq4dfxul — eng..Gamal Al-Yousf (@mjmalalywsf1) August 21, 2022

المصدر: RT + "سبق"