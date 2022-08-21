تداول صور وفيديوهات لجسم مضيء في سماء السعودية وفلكي يعلق (صور + فيديوهات)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، صور ومقاطع فيديو تظهر مرور جسم بضوء ساطع بالسماء، تم رصده في عدة مناطق من المملكة.

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وفي هذا الصدد، أعاد الفلكي السعودي، ملهم هندي، نشر صور ومقطع فيديو لهذا الجسم المضيء (النيزك) في "تويتر"، معلقا عليها بالقول: "تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية، تمت مشاهدته من حائل والقصيم، وقد تصلنا شهادات من مناطق أخرى.. أضاء النيزك الأرجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر أدخنة في مساره في السماء".

وتابع: "تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح أنه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي..نيزك حائل".

وأكمل في تغريد أخرى: "أكثر مقطع وضوحا وهو متداول على نيزك حائل..تم تصويره من القصيم جهة الغرب".

اكثر مقطع وضوحا وهو متداول على #نيزك_حائل

تم تصويره من القصيم جهة الغرب pic.twitter.com/4tvNKJ7rO4 — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) August 21, 2022

من جهته، طرح الإعلامي السعودي، أنور بن محمد المحيسن، سؤال على تغريدة هندي، قائلا: "هل هذا نيزك بصفتك فلكي؟"، ليرد هندي بالقول: "نعم .. نيزك ويسمى في المجال العلمي "الكرة النارية"، بسبب حجمه الذي يجعل مدة احتراقه وإضاءته مختلفة عن الشهب".

نعم .. نيزك

ويسمى في المجال العلمي ( الكرة النارية )

بسبب حجمه الذي يجعل مدة احتراقه واضاءته مختلفه عن الشهب — الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) August 21, 2022

المصدر: RT