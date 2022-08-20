السعودية..تضرر مركبات وتعطل الحركة بالمدينة المنورة جراء الأمطار الغزيرة (صور + فيديو)
شهدت المدينة المنورة بالسعودية أمطارا غزيرة تسببت ببعض الأضرار لعدد من المركبات، بالإضافة إلى تعطل الحركة المرورية في بعض الأنحاء.
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق تعطل حركة المرور وكمية كبيرة من المياه في الشوارع.
تضرر مركبات وتعطل الحركة بـ #المدينة بسبب #الأمطار.. و #الأمانة لـ"أخبار 24": نعمل على معالجة الأزمةhttps://t.co/lvUiOx57Yqpic.twitter.com/FOq4iuw4Ut— أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) August 20, 2022
بدون إصابات.. "مدني #المدينة_المنورة" يُخلي ركاب حافلتين حاصرتهما مياه #الأمطارpic.twitter.com/GYE15G81PT— ارجوان (@arjuan_01991) August 20, 2022
هذا وواصلت الجهات المعنية في المنطقة، جهودها لمعالجة الأضرار التي خلفتها الأمطار، وجرت الاستعانة بآليات كبيرة لسحب مياه الأمطار من بعض الشوارع التي تعاني ضعفا في عمليات التصريف، من أجل تسهيل الحركة المرورية.
المصدر: "أخبار 24"