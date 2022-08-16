السعودية.. اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة وسط صواعق البرق (صور + فيديو)

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مساء الاثنين مقطع فيديو وثق لحظة اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بمنطقة المدينة المنورة بالمملكة.

وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن اندلاع الحريق تزامن مع صواعق البرق التي تشهدها عدة مناطق في السعودية.

#المدينه_المنوره سبحان الله أول مره تشهد المدينه المنوره مثل هذه العواصف والرعد والبرق اللهم غيثاً هنيئاً مباركاً. pic.twitter.com/i0RQZw3IK0 — خواطرمبعثره (@ladytoofi1232) August 15, 2022

سبحان من سبح الرعد باسمه



المدينه المنوره pic.twitter.com/L1P6ZyVHq4 — نمر الحربي (@Tiger181927) August 16, 2022

ويظهر مقطع الفيديو صعود ألسنة اللهب من الأشجار، وذلك في مضمار الخيل في حديقة الملك فهد بالرياض.

وأشار النشطاء إلى أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ومن جانبه، قال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "يباشر مدني المدينة المنورة حريقا اندلع في مجموعة من الأشجار، ولا تزال أعمال الإخماد مستمرة".

يباشر مدني #المدينة_المنورة حريقاً اندلع في مجموعة من الأشجار، ولاتزال أعمال الإخماد مستمرة. pic.twitter.com/d1mIPNMRFM — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 15, 2022

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، إمكانية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

وأشار إلى أن فرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، موضحا أن سرعة الرياح السطحية تثير الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

#المدينه_المنوره أبيار علي. عصف رعدي ورياح هابطة. وامطار. pic.twitter.com/6el04O6Bpj — حفيد رزنة محمد الحربي (@mhmdalh85827224) August 15, 2022

المصدر: صحيفة "عاجل" السعودية