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السعودية.. اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة وسط صواعق البرق (صور + فيديو)

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السعودية.. اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة وسط صواعق البرق (صور + فيديو)
RT @SaudiDCD
السعودية.. اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة وسط صواعق البرق
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نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مساء الاثنين مقطع فيديو وثق لحظة اندلاع حريق في حديقة الملك فهد بمنطقة المدينة المنورة بالمملكة.

وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية أن اندلاع الحريق تزامن مع صواعق البرق التي تشهدها عدة مناطق في السعودية.

ويظهر مقطع الفيديو صعود ألسنة اللهب من الأشجار، وذلك في مضمار الخيل في حديقة الملك فهد بالرياض.

وأشار النشطاء إلى أنه تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

ومن جانبه، قال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "يباشر مدني المدينة المنورة حريقا اندلع في مجموعة من الأشجار، ولا تزال أعمال الإخماد مستمرة".

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، إمكانية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، وعسير والباحة.

وأشار إلى أن فرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك مناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، موضحا أن سرعة الرياح السطحية تثير الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

المصدر: صحيفة "عاجل" السعودية

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