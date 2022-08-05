"بسبب سلوكه الجنسي".. كيفن سبيسي يُغرم بأكثر من 30 مليون دولار!

خسر كيفين سبيسي استئنافه لإلغاء قرار تحكيم قيمته 31 مليون دولار لمنتجي مسلسل House of Cards التلفزيوني بعد أن أمره القاضي بدفع المبلغ بالكامل يوم الأربعاء.

وأُمر الممثل في الأصل بدفع المبلغ في نوفمبر بعد مزاعم بسوء سلوك جنسي تورط فيه العديد من أفراد الطاقم الشباب العاملين في البرنامج التلفزيوني.

وترك سبيسي، الذي لعب دور فرانك أندروود، في المسلسل خلال موسمه السادس بعد اتهامه بـ "الاعتداء المنهجي على الشباب الذين عمل معهم طوال مسيرته المهنية في السينما والتلفزيون والمسرحية، والتحرش بهم جنسيا"، كما هو مذكور في إيداعات المحكمة الأصلية من MCR.

وبعد التحقيق الذي أجراه مجلس تقييم الوسائط في الادعاءات، في أكتوبر 2020، منح محكم للشركة 29.5 مليون دولار كتعويضات و1.5 مليون دولار من التكاليف والرسوم، وأكد قاضي المحكمة العليا في لوس أنجلوس ميل ريد ريكانا هذا المبلغ يوم الأربعاء.

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وجادلت شركة الإنتاج بأن سبيسي تسبب لهم في خسارة الأرباح بسبب سوء سلوكه الذي أجبر MRC على طرده من العرض وتقليص الموسم الأخير من 13 حلقة إلى ثماني حلقات.

وحاول محامو سبيسي استبعاد قرار التحكيم، بحجة أن سلوك الممثل لا يعدو كونه "تلميحات جنسية" و"خداعا بريئا" ولم ينتهك سياسة التحرش الجنسي لدى MRC.

ويأتي أمر قاضي لوس أنجلوس بينما يستمر سبيسي في مواجهة العديد من الدعاوى القضائية والتحقيقات في سوء السلوك الجنسي. وفي الشهر الماضي، ظهر الممثل الحائز جائزة الأوسكار أمام محكمة في لندن حيث دافع بأنه غير مذنب في تهم الاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال بين عامي 2005 و2013 في المملكة المتحدة.

وفي حين تم بالفعل رفض بعض القضايا ضد سبيسي، إلا أنه لا يزال يواجه دعوى مدنية من قبل أنتوني راب، الذي كان أول من اتهمه علنا بالاعتداء الجنسي في عام 2017. ويدعي راب أنه تعرض للاعتداء من قبل سبيسي خلال حفلة في نيويورك في عام 1986 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما فقط. ومن المقرر عقد الجلسة التالية في القضية في نيويورك في أكتوبر 2022.

المصدر: RT