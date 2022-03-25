بعد الادعاءات بالتسبب بوفاة والدها.. هند القحطاني تتحدث عن سبب رحيله

ردت الفاشنيستا السعودية المقيمة في الولايات المتحدة هند القحطاني على الاتهامات والادعاءات ضدها بتسببها بوفاة والدها.

وقالت رهف في مقطع فيديو: "أنا السبب في وفاة أبوي وأمي الآن طريحة الفراش، أبوي مات وهو عمره 87 سنة مو أنا السبب، له اكثر من 15 سنة يظهر عليه علامات أنه كان يحتاج علاج، ولكن عشان المعاناة كانت من المنطقة الحساسة ما كان يبغى أن أحد يكشف عن عورته".

وأضافت: "تطورت الحالة وبعد أكثر من 15 سنة قالوا فيه سرطان في البروستات".

المصدر: RT