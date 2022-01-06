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نجمة سعودية تفاجئ متابعيها بـ"ستوري" على موقع إباحي شهير (صور+ فيديو)

متفرقات

نجمة سعودية تفاجئ متابعيها بـ
https://www.instagram.com/modelgg2020
مودل جيجي
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نشرت النجمة السعودية، مودل جيجي،​ المعروفة بـ"باربي نجد" صورة عارية لها عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

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وظهرت مودل جيجي في الصورة وهي عارية تماما، مرفقة الصورة برابط موقع "Only Fan" الإباحي، معلنه عن انضمامها له.

وكثيرا ما تثير الشابة السعودية غضبا بين متابعيها بسبب الصور والفيديوهات الجريئة التي تنشرها، وتعرف مودل جيجي نجد بأنها تتماثل بلعبة باربي، وتعرف نفسها بأنها أول عارضة أزياء سعودية، أو أول "بيكيني موديل". وتحضى بقاعدة متابعين بلغت نحو 150 ألف متابع.

وهاجم الجمهور إطلالات مودل جيجي بسبب ابتعادها عن قيم وعادات بلادها، بالإضافة إلى اتهامها بتعمد الإغراء في سبيل تحقيق الشهرة ولتتصدر قائمة الأكثر تداولا على مواقع التواصل.

يذكر أن جيجي ليست السعودية الأولي التي انضمت إلى موقع إباحي لنشر الصورة، حيث سبقتها الشابة رهف القنون قبل فترة وجيزة.

نجمة سعودية تفاجئ متابعيها بـ
نجمة سعودية تفاجئ متابعيها بـ

المصدر: RT

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