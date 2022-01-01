مدونة "سناب شات" سعودية شهيرة تهاجم مالكة متجر عباءات

هاجمت مشهورة "سناب شات" السعودية رهف القحطاني المعروفة بـ"وذ نكهة" مالكة متجر عباءات، معتبرة أن "العبايات" التي تصنعها الأخيرة "خايسة".

وقالت القحطاني في فيديو: "شوفي يا حبيبتي رزقي على الله والتوفيق على الله. يمكن نيتك وسخة ويمكن زبالة ويمكن نيتك ما هي كويسة صوبي أنا عشان كذا ربي ما وفقك".

وأضافت: "ولا أنا قوية في إعلاناتي.. يمكن عبايتك خايسة.. أنا لبستها شهر ودعمتك من كل قلبي.. تشويه سمعة".

وتابعت: "قاعدة تكتبين في الكومنتات ما جاني منها شي، وما أبغى تكون وجه إعلاني لي ... الآن ما أتشرف.. أقطعها العباية هذي".

المصدر: مواقع إخبارية