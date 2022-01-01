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مدونة "سناب شات" سعودية شهيرة تهاجم مالكة متجر عباءات

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هاجمت مشهورة "سناب شات" السعودية رهف القحطاني المعروفة بـ"وذ نكهة" مالكة متجر عباءات، معتبرة أن "العبايات" التي تصنعها الأخيرة "خايسة".

وقالت القحطاني في فيديو: "شوفي يا حبيبتي رزقي على الله والتوفيق على الله. يمكن نيتك وسخة ويمكن زبالة ويمكن نيتك ما هي كويسة صوبي أنا عشان كذا ربي ما وفقك".

وأضافت: "ولا أنا قوية في إعلاناتي.. يمكن عبايتك خايسة.. أنا لبستها شهر ودعمتك من كل قلبي.. تشويه سمعة".

وتابعت: "قاعدة تكتبين في الكومنتات ما جاني منها شي، وما أبغى تكون وجه إعلاني لي ... الآن  ما أتشرف.. أقطعها العباية هذي".

المصدر: مواقع إخبارية

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