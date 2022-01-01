بالفيديو.. حفرة عملاقة في فلوريدا تبتلع أشجارا وأسوار بركة سباحة

نشرت قناة "ViralHog" المتخصصة بنشر مقاطع الفيديو، مقطعا يوثق حفرة عملاقة ابتلعت عددا من ملحقات المنازل وأشجار، في ولاية فلوريدا الأمريكية.

إقرأ المزيد

وقال رجل إطفاء للقناة إنه تم اخلاء ثلاثة إلى خمسة منازل، وإن الحفرة ابتلعت الأسوار وأشجارا يبلغ ارتفاعها 90 قدما وبركة سباحة.

وأظهر مقطع الفيديو رجال الحماية المدنية يقفون على مكان مرتفع إلى جوار الحفرة مع هطول الأمطار بغزارة، وتظهر الحفرة العميقة متاخمة لعدد من المنازل قاومت الانهيار.

المصدر: "ViralHog"