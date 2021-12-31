مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديو لأفعى بقبعة "سانتا كلوز"
Reuters Chor Sokunthea
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s30c
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأفعى بيضاء صغيرة ترتدي قبعة "سانتا كلوز" وهي شخصية خيالية مرتبطة بأعياد الميلاد.
ويظهر المقطع المتداول الذي سجل في ولاية أريزونا الأمريكية الأفعى وهي تتحرك بحرية بالقبعة بجانب شجرة عيد الميلاد في المنزل، قبل أن تقف على يد مالكها وتحدق بالكاميرا وهو منظر أثار عاطفة الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.