العثور على ممثلة روسية معروفة فقدت في موسكو

عثر رجال شرطة موسكو الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري على الممثلة السوفيتية الروسية المعروفة، سفيتلانا سفيتليتشنايا، التي أعلن في وقت سابق أنها فقدت بعد دخولها المستشفى في 21 أكتوبر.

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وبدأت شرطة موسكو والمتطوعون في البحث عنها. وحسب وسائل الإعلام فإن سفيتلانا تشارك الآن في تصوير برنامج تلفزيوني وهي في أمان وبصحة جيدة.

يذكر أن رئيس لجنة التحقيق لعموم روسيا، ألكسندر باستريكين، كان قد أعلن في وقت سابق أنه تولى متابعة كل الأمور المتعلقة بفقدان الممثلة البالغة من العمر 81 عاما والمصابة بمرض الخرف.

المصدر: نوفوستي