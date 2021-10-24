بالفيديو.. فان ديزل عرّاب ابنة بول ووكر في زفافها

في لحظة مؤثرة، نشرت ابنة الممثل الأمريكي، الراحل بول ووكر، فيديو خلال حفل زفافها برفقة الممثل فان ديزل.

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وكشفت عارضة الأزياء ميدو، البالغة من العمر 22 عاما، أنها تزوجت من لويس من خلال مشاركة مقطع فيديو بالأبيض والأسود من الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن المثير أن الممثل فين ديزل رافقها في الممر خلال مراسم الزفاف عوضا عن أبيها وصديقه الراحل.

في لقطة مؤثرة... #فان_ديزل عراب ابنة صديقه الراحل #بول_ووكر في حفل زفافها حيث سار بها لعريسها في الحفل. وشاركت ميدو (22 عاماً) عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو من الحفل الذي كان نجمه شريك والدها في نجاح #فاست_اند_فيريوس. يذكر أن ووكر توفى في 2013 حين كانت ابنته تبلغ 15 عاماً pic.twitter.com/VRDiDpbJOz — 24.ae | منوعات (@24Entertain) October 24, 2021

بدأ الفيديو بمقاطع تظهر ميدو مرتدية ثوبها الأبيض وهي تحتضن العديد من الضيوف.

يأتي حفل ميدو ووكر بعد 8 سنوات من وفاة والدها بول ووكر إثر حادث سير مروع يوم 30 نوفمبر 2013، حيث اصطدمت سيارته بشجرة في فالنسيا بكاليفورنيا وكان يبلغ من العمر حينها 40 عاما، أما ميدو فكانت تبلغ فقط 15 عامًا.

المصدر: "الشرق الأوسط".