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بالفيديو.. فان ديزل عرّاب ابنة بول ووكر في زفافها

مجتمع

بالفيديو.. فان ديزل عرّاب ابنة بول ووكر في زفافها
الصورة من توتير
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في لحظة مؤثرة، نشرت ابنة الممثل الأمريكي، الراحل بول ووكر، فيديو خلال حفل زفافها برفقة الممثل فان ديزل.

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وكشفت عارضة الأزياء ميدو، البالغة من العمر 22 عاما، أنها تزوجت من لويس من خلال مشاركة مقطع فيديو بالأبيض والأسود من الحفل على مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن المثير أن الممثل فين ديزل رافقها في الممر خلال مراسم الزفاف عوضا عن أبيها وصديقه الراحل.

بدأ الفيديو بمقاطع تظهر ميدو مرتدية ثوبها الأبيض وهي تحتضن العديد من الضيوف.

يأتي حفل ميدو ووكر بعد 8 سنوات من وفاة والدها بول ووكر إثر حادث سير مروع يوم 30 نوفمبر 2013، حيث اصطدمت سيارته بشجرة في فالنسيا بكاليفورنيا وكان يبلغ من العمر حينها 40 عاما، أما ميدو فكانت تبلغ فقط 15 عامًا.

المصدر: "الشرق الأوسط".

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