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تفادي مأساة قبيل وصول قطار الأنفاق إلى المحطة في نيويورك! (فيديو)

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تفادي مأساة قبيل وصول قطار الأنفاق إلى المحطة في نيويورك! (فيديو)
Reuters Mike Segar
قطار أنفاق في نيويورك
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استطاع رجال شرطة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، من تفادي كارثة، وإنقاذ رجل سقط وكان ممددا على مسار مترو الأنفاق في محطة برونكس، قبل لحظات من وصول القطار إلى المحطة.

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ونشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو يظهر عملية الإنقاذ على صفحتها في "إنستغرام"، وعلقت قائلة: "رجال شرطة نيويورك يساعدون سكان نيويورك بأي ثمن! عندما فقد المريض وعيه وسقط على قضبان مترو الأنفاق في برونكس، لم يتردد عناصر الشرطة للحظة في وضع سلامته قبل سلامتهم".

وأضافت: "نحن أيضا ممتنون لسامري الصالح (أحد الأشخاص الذي كان موجودا في المحطة) الذي ساعد بشجاعة".

ويظهر مقطع الفيديو شخصا ممددا على سكة الحديد وغير قادر على الحركة، مما دفع رجال الشرطة إلى التدخل لمساعدته وإنقاذه قبيل وصول القطار بلحظات، كما تدخل سامري لمساعدة الشرطة أيضا.

المصدر: RT

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