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امرأة سعودية تدمر محلا بسيارتها خلال تدربها على القيادة (فيديو)

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امرأة سعودية تدمر محلا بسيارتها خلال تدربها على القيادة (فيديو)
RT
امرأة سعودية تدمر محلا بسيارتها خلال تدربها على القيادة
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعا مصورا يظهر اقتحام سيارة لأحد المحلات وتحطيم واجهته الزجاجية وإحداث أضرار فيه.

وظهرت في الفيديو سيارة تستعد للتوقف أمام أحد المحلات إلا أنها اندفعت بشكل مفاجئ نحو المحل المقابل فحطمت واجهته الزجاجية.

​وأظهرت زاوية أخرى لكاميرا المراقبة اقتحام السيارة للمحل، ودهسها أحد الأشخاص بداخله وإحداثها أضرارا فادحة بمحتوياته.

ويظهر المقطع المتداول نزول أحد الأشخاص من المقعد المجاور لمقعد السائق دون أن ينزل الجالس على مقعد القيادة الذي أكد عدد من متداولي المقطع أنه امرأة كانت تتدرب على القيادة لكنها لم تتمكن من إيقاف السيارة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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