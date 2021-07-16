منظمة تسلق الجبال في إسكتلندا: خرائط "غوغل" تعرض مسارات جبلية للمشي قد تكون قاتلة

حذرت منظمة تسلق الجبال في إسكتلندا من أن المتنزهين الذين يتطلعون للوصول لقمة أعلى جبل في البلاد، يتم توجيههم بخرائط غوغل عبر طرق "قد تكون قاتلة".

وقالت مؤسسة "جون موير ترست" يوم الجمعة، إن أعدادا متزايدة من الأشخاص الذين يستخدمون خرائط غوغل للوصول إلى جبل بن نيفيس، يتم توجيههم عبر طريق "خطير للغاية، حتى بالنسبة للمتسلقين ذوي الخبرة".

ويعد بن نيفيس وهو مقصد سياحي شهير، أعلى جبل في الجزر البريطانية ويبلغ ارتفاعه 1345 مترا.

ورغم أن الآلاف يتسلقون القمة سنويا، إلا أن هذه المغامرة لا تخلو من المخاطر، وقد تم تسجيل وفيات على الجبل مؤخرا هذا العام.

وقال ناثان بيري من مؤسسة جون موير ترست: "المشكلة هي أن خرائط غوغل توجه بعض الزوار إلى موقف سيارات الشلالات، ربما لأنه أقرب موقف سيارات للقمة".

وأضاف: "لكن هذا ليس هو الطريق الصحيح، وغالبا ما نصادف مجموعات من المشاة عديمي الخبرة متجهين نحو شلالات ستيل أو أعلى المنحدرات الجنوبية لبن نيفيس، معتقدين أن هذا هو الطريق إلى القمة".

وقالت هيذر مورنينغ مستشارة سلامة الجبال بالمنظمة: "بالنسبة للجدد الذين يمشون على التلال، من المنطقي تماما التحقق من خرائط غوغل للحصول على معلومات حول كيفية الوصول إلى الجبل الذي اختير".

JMT + @Mountain_Scot urge walkers to prepare appropriately for their adventures, and not to rely solely on route planning apps. We welcome that @googlemaps recognise the importance of safety and are working to resolve the mapping issue on #BenNevis. https://t.co/ofaeF6HBq8 — John Muir Trust (@JohnMuirTrust) July 16, 2021

وقال متحدث باسم شركة "غوغل" لشبكة "CNN" إن الشركة تبحث في الشكاوى.

وأضاف المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد صممنا خرائط غوغل مع مراعاة السلامة والموثوقية، ونعمل بسرعة للتحقيق في مشكلة التوجيه في بن نيفيس والمناطق المحيطة بها".

وأفاد بأنه بالإضافة إلى استخدام البيانات الموثوقة والصور عالية الدقة لتحديث الخريطة، نشجع المؤسسات المحلية على توفير معلومات جغرافية حول الطرق من خلال أداة تحميل البيانات الجغرافية الخاصة بنا".

المصدر: صحيفة "غارديان" + موقع "سي إن إن"