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"راني".. أصغر بقرة في العالم تتسبب بأزمة في بنغلاديش (صور+ فيديو)

متفرقات

Reuters
صورة تعبيرية
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تحدى الآلاف تدابير الإغلاق المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في بنغلاديش من أجل رؤية "راني" وهي بقرة ارتفاعها 51 سنتيمترا، قال مربوها إنها الأصغر من نوعها في العالم.

وأصبحت البقرة القزمة البالغة 23 شهرا نجمة في وسائل الإعلام بعدما سلطت عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية الضوء عليها في مزرعة قرب دكا.

ويبلغ وزن "راني" 26 كيلوغراما فقط، وأفاد مربيها بأنها أقصر بـ10 سنتيمترات من أصغر بقرة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأسفرت صور "راني" على وسائل التواصل الاجتماعي عن حالة من الإثارة.

ورغم توقف وسائل النقل في كل أنحاء البلاد بسبب تسجيل بنغلاديش عددا قياسيا من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، يتدفق الناس في عربات ريكشا إلى المزرعة في شاريغرام الواقعة على مسافة 30 كيلومترا جنوب غربي دكا لرؤية البقرة.

ويجتاز الناس مسافات طويلة رغم الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس كورونا لالتقاط صور سيلفي مع راني، وأوضح مدير المزرعة أن المسؤولين في موسوعة غينيس وعدوا باتخاذ قرار في غضون ثلاثة أشهر.

وأوضحت موسوعة غينيس أن ارتفاع "مانيكيام" من سلالة فيشور، كان 61 سنتيمترا في يونيو 2014.

المصدر: أ ف ب

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