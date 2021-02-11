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لم يلبسه ولا مرة واحدة..عرض حذاء أوباما للبيع بسعر ضخم

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لم يلبسه ولا مرة واحدة..عرض حذاء أوباما للبيع بسعر ضخم
Reuters
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من المقرر عرض حذاء صمم خصيصا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، للبيع مقابل 25 ألف دولار.

والحذاء الذي صممته Nike حصريا لأوباما ومنحته إياه في عام 2009 والذي أطلقت عليهم اسم "President Obama Player Nike Exclusive Hyperdunks"، سيعرض للبيع على منصة التجارة الإلكترونية الجديدة "Buy Now" من Sotheby مقابل 25000 دولار في 12 فبراير الساعة 4:44 مساء شرق البلاد، وذلك تكريما لأوباما الذي شغل منصب الرئيس الـ44 للولايات المتحدة.

وهذا الحذاء هو واحد من زوجين فقط تم تصميمها على الإطلاق، ولم يلبسه أوباما على الإطلاق، لكن Nike تمسكت بهذا الزوج باعتباره النموذج الرسمي الوحيد وهو في حالة خالية من العيوب.

المصدر: Forbes

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