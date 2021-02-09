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ميشيل أوباما تطلق برنامجا مخصصا للأطفال

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ميشيل أوباما تطلق برنامجا مخصصا للأطفال
Reuters
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أعلنت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق برنامجا جديدا للأطفال الشهر المقبل يركز على الطعام الصحي.

وقالت أوباما في تغريدة عبر "تويتر" إن "البرنامج الذي يحمل عنوان Waffles+ Mochi سيعرض عبر منصة Netflix يوم 16 مارس المقبل".

وأضافت: "أنا متحمسة للعائلات والأطفال في كل مكان للانضمام إلينا في مغامراتنا حيث سنكتشف ونطبخ ونتناول طعاما لذيذا من جميع أنحاء العالم".

وذكرت أنها ستعمل بالشراكة مع "Partnership for a Healthier America"، لمساعدة الأطفال على بناء عادات صحية ومساعدة العائلات المحتاجة للطهي باستخدام المكونات الطازجة".

المصدر: The Hill

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