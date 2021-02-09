ميشيل أوباما تطلق برنامجا مخصصا للأطفال

أعلنت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما، اليوم الثلاثاء، أنها ستطلق برنامجا جديدا للأطفال الشهر المقبل يركز على الطعام الصحي.

وقالت أوباما في تغريدة عبر "تويتر" إن "البرنامج الذي يحمل عنوان Waffles+ Mochi سيعرض عبر منصة Netflix يوم 16 مارس المقبل".

وأضافت: "أنا متحمسة للعائلات والأطفال في كل مكان للانضمام إلينا في مغامراتنا حيث سنكتشف ونطبخ ونتناول طعاما لذيذا من جميع أنحاء العالم".

I’m beyond thrilled to share that on March 16, I’ll be launching a new show on @Netflix called Waffles + Mochi! I'm excited for families and children everywhere to join us on our adventures as we discover, cook, and eat delicious food from all over the world. pic.twitter.com/dedUWMp9SY — Michelle Obama (@MichelleObama) February 9, 2021

وذكرت أنها ستعمل بالشراكة مع "Partnership for a Healthier America"، لمساعدة الأطفال على بناء عادات صحية ومساعدة العائلات المحتاجة للطهي باستخدام المكونات الطازجة".

المصدر: The Hill