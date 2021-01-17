شاهد.. تلفزيون الصين ينشر أول ظهور للباندا البيضاء النادرة

نشر تلفزيون الصين المركزي يوم الأحد مقطع فيديو وثق أول ظهور للباندا البيضاء التي تعيش في محمية وولونغ الطبيعية الصينية.

وفي اللقطات، يشق الحيوان طريقه عبر النباتات ويجلس أمام الكاميرا مباشرة، علما أنه قد تم توثيق الفيديو في فبراير ولكن تم عرض الفيديو في 16 يناير فقط على تلفزيون الصين المركزي.

See the world’s only WHITE giant #panda! This video was released by the #GiantPanda National Park Administration on Friday, captured by a surveillance camera in February 2020. 🐼 pic.twitter.com/iLbX1DvcTB — China Daily (@ChinaDaily) January 16, 2021

وفي أبريل 2019 التقطت محمية "وولونغ - Wolong" الطبيعية في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية في الصين أول صورة في العالم لدب الباندا البيضاء في الماضي، وفي أعماق غابة الخيزران الكثيفة باستخدام كاميرا استشعار الحركة.

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وأرجع علماء صينيون سبب اللون الأبيض في جسمه بالكامل والعينين الحمراوان إلى "المهق" وهي حالة وراثية نادرة يوجد فيها نقص كلي أو جزئي في مادة الميلانين الصبغية الموجودة في الجلد.

المصدر: وسائل إعلام صينية