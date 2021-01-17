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شاهد.. تلفزيون الصين ينشر أول ظهور للباندا البيضاء النادرة

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شاهد.. تلفزيون الصين ينشر أول ظهور للباندا البيضاء النادرة
Gettyimages.ru
صورة أرشيفية لدب الباندا
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نشر تلفزيون الصين المركزي يوم الأحد مقطع فيديو وثق أول ظهور للباندا البيضاء التي تعيش في محمية وولونغ الطبيعية الصينية.

وفي اللقطات، يشق الحيوان طريقه عبر النباتات ويجلس أمام الكاميرا مباشرة، علما أنه قد تم توثيق الفيديو في فبراير ولكن تم عرض الفيديو في 16 يناير فقط على تلفزيون الصين المركزي.

وفي أبريل 2019 التقطت محمية "وولونغ - Wolong" الطبيعية في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية في الصين أول صورة في العالم لدب الباندا البيضاء في الماضي، وفي أعماق غابة الخيزران الكثيفة باستخدام كاميرا استشعار الحركة. 

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وأرجع علماء صينيون سبب اللون الأبيض في جسمه بالكامل والعينين الحمراوان إلى "المهق" وهي حالة وراثية نادرة يوجد فيها نقص كلي أو جزئي في مادة الميلانين الصبغية الموجودة في الجلد.

المصدر: وسائل إعلام صينية

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