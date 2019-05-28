أول صورة في العالم لدب الباندا الأبيض النادر (صورة)

التقطت كاميرا استشعار الحركة، أول صورة في العالم لدب الباندا الأبيض النادر في أعماق غابة الخيزران الكثيفة، في مقاطعة سيتشوان بالصين.

ويرغب العلماء الآن بتوجيه مسارات الكاميرا لإلقاء نظرة أفضل على المخلوق الأمهق غير العادي.

ويعد المهق حالة نادرة تسببها طفرة في جين معين، لا تسمح بإنتاج الصباغ المعتاد أو اللون في الجسم.

World's first picture of an ADORABLE albino panda snapped in China https://t.co/YWdgo5JCIR — The Sun (@TheSun) May 28, 2019

وصُوّر الباندا الأبيض العملاق في محمية "Wolong" الطبيعية، جنوب غرب الصين. ويعتقد المسؤولون أن حالة الدب لا تؤثر على صحته، حيث يبدو قويا جسديا مع "مشية ثابتة".

وقال لي شنغ، الباحث في جامعة بكين "Peking"، إنه لم يجر توثيق أو تسجيل أي نوع من أنواع الباندا البيضاء في البرية من قبل. ويتراوح عمر الباندا الظاهر في الصورة بين سنة واحدة وسنتين، ولكن الخبراء ليسوا متأكدين ما إذا كان ذكرا أو أنثى.

وصُنفت الباندا العملاقة على أنها معرضة للخطر من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، مع وجود أقل من 2000 دب في البرية.

المصدر: ذي صن