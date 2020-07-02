العلماء الصينيون ينجحون في زيادة حلاوة البطيخ

أفادت صحيفة "جانمينغ جيباو" الصينية بطريقة يمكن اعتمادها لجعل البطيخ أحلى وذلك عن طريق تجميده.

وقالت الصحيفة إن البطيخ باعتباره من أهم الفواكه الصيفية ويحتوي على الفركتوز ما يساعد في ضبط حلاوته عن طريق تغيير درجة الحرارة. وتزداد الحلاوة بقدر انخفاض درجة حرارة الفركتوز.

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يفضل الناس تناول المشروبات الغازية والبوظة مبردتين لأنهما تتضمنان الفركتوز.

ويبقى البطيخ من أكثر الحلويات الصيفية فائدة لما فيه من كمية كبيرة من الفيتامينات. ويمكن أن يساعدك البطيخ في تعاطي أقل ما يكفي من الطعام إذا أكلته قبل تناول وجبة طعام يومية، مع العلم أن فيه 30 سعرة حرارية لكل 100 غرام.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا