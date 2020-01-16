"تيتانيك" السعودية فوق الشعاب المرجانية!

لفتت صحيفة "عكاظ" في معرض حديثها عن شاطئ بحر "الشعبية" إلى سفينة "الفهد" المغروسة في الشعاب المرجانية، والتي تشتهر باسم "تيتانيك".

وذكرت الصحيفة السعودية أن شواطئ "الشعبية" تتميز بآثارها وكنوزها الثمينة في قاع اليم، مشيرة إلى أنها كانت الميناء الرئيس لمدينة مكة المكرمة في العصر الجاهلي، قبل أن ينقل الميناء إلى محافظة جدة، بأمر من الخليفة حينها عثمان بن عفان.

ويوصف بحر "الشعبية" بأنه "مقبرة للسفن"، وذلك لغرق عدد منها وخاصة الكبيرة، بسبب الاصطدام بالشعب المرجانية قبل الرسو على الشاطئ.

السفينة الغارقة في بحر الشعيبه



الاسم : سفينة الفهد

الميناء التابع لها : ميناء الشعيبه

تاريخ الغرق : 2004 m

سبب تركها : انتهاء صلاحيتها

وجودها في هذا المكان : منظر لزوار

هل تم ترك السفينة وعدم الرجوع لها : لن يتم تركها يأتي لها في بعض الايام حراس لحمايتها من مهربين الممنوعات pic.twitter.com/JBXcWTn7TL — سلطان الغامدي (@alghamdi_sl) December 28, 2019

واستشهدت في هذا السياق بالسفينة "فهد" التي تعرف أيضا باسم "تيتانيك"، والتي قالت الصحيفة إنها غرقت قبل 32 عاما، فيما أوردت مصادر سعودية أخرى رواية تقول إن تيتانيك السعودية، هُجرت على بعد 30 مترا من شاطئ "الشعبية"، لانتهاء صلاحيتها عام 2004، أي منذ 16 عاما.

ويعد هيكل هذه السفينة القديمة الآن، من المعالم البارزة قرب هذا الشاطئ الذي يبعد عن مدينة جدة بنحو 80 كيلو مترا في اتجاه الجنوب.

اللافت أن البعض يصف هذه السفينة بأنها "سفينة الأشباح"، فيما يتحدث آخرون عن أن الشاطئ بأكمله سكن "للجن والعفاريت".

المصدر: وسائل إعلام سعودية